Unsere Blogs

Hier finden Sie die Blogs der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Blogs leben von der Expertise unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie schreiben regelmäßig über ihre Leib- und Magenthemen, kommentieren aktuelle politische Ereignisse, teilen ihre Beobachtungen mit und regen zum Debattieren an.

Global Energy Transition

Blog von internationalen Energie-Expert/innen über die internationale Energiewende.

Screenshot vom DRGR.org

Debt Relief for Green and Inclusive Recovery

Projekt über systemische Ansätze, die dazu beitragen, die Schuldenkrise zu lösen und einen gerechten Übergang zu einer nachhaltigen, kohlenstoffarmen Wirtschaft zu fördern.

Archiv

Russland-Blog

Jens Siegert, ehemaliger Leiter unseres Moskauer Büros, kommentiert Politik und Alltag in Russland.

Heinrich von Arabien

Hier schreiben im Wechsel unsere Büroleiter/innen im Nahen Osten und in Nordafrika.

Klima der Gerechtigkeit

Lili Fuhr, unsere Referentin für Internationale Umweltpolitik, kommentiert die Energie- und Klimapolitik.

Medienvielfalt, anders

Blog junger Medienschaffender, die über die fehlende Vielfalt der Medienlandschaft berichten.

© Heinrich-Böll-Stiftung e.V.
Schumannstraße 8
10117 Berlin
T +49 (30) 285 34-0
F +49 (30) 285 34-109
www.boell.de
info@boell.de